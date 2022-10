Inflationsrate: Wegfall von 9-Euro-Ticket treibt Inflation für ärmere Familien hoch

Umso wichtiger sind dem IMK zufolge eine staatliche Entlastungspolitik. Die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen gingen dabei „weitgehend in die richtige Richtung“, betonten Tober und Dullien. So komme die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro – die Erwerbstätige im September erhalten haben und die im Dezember an Menschen im Ruhestand und andere zuvor ausgelassene Gruppen gezahlt wird – insbesondere Haushalten mit niedrigerem Einkommen zugute, da sie versteuert werden muss.