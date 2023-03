Inflationstreiber: Agrar-Erzeugerpreise mit kleinstem Plus seit Ukrainekrieg

Der Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind im Januar so langsam gestiegen wie seit Beginn des Ukrainekriegs nicht mehr. Sie lagen um 25,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das ist der vierte Rückgang in Folge und das kleinste Plus seit Februar 2022, als der russische Krieg gegen die Ukraine begann.