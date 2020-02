Infografik CDU: Friedrich Merz, der Umtriebige

Friedrich Merz will es noch mal wissen: Der 64-Jährige macht sich Hoffnungen auf den CDU-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur. In Berlin kündigte er vor der Presse seine Kandidatur an und sprach von einer „Richtungsentscheidung“. Am 25. April wird über die Nachfolge der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer entschieden. Merz' Konkurrenten: Armin Laschet und Norbert Röttgen.