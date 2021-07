Infografik Der Home-Officer, die neue Ordnungsmacht

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland sinkt, allein im vergangenen Jahr um rund 14 Prozent. Dass Menschen vermehrt in den eigenen vier Wänden arbeiten, erschwert Einbrechern den Job. Den Höhepunkt der Wohnungseinbrüche erlebte Deutschland 2015, als die Außengrenzen des Landes während der Flüchtlingskrise plötzlich offen waren. Diese Einladung haben nicht nur Schutzsuchende, sondern auch Kriminelle angenommen.



