Infrastruktur: Bund arbeitet „fieberhaft“ bei Planungsbeschleunigung

Die Länder hatten ein umfassendes Papier mit Änderungswünschen vorgelegt, in dem etwa gefordert wird, dass EU-Vorgaben generell nur noch 1:1 in deutsches Recht umgesetzt werden. In dem Anschreiben an Kanzleramtschefs Wolfgang Schmidt dringen die Länder zudem auf „schnellstmögliche Beratung und Befassung“. Hintergrund sind gegenseitige Vorwürfe von Bund und Ländern, die Beratungen zu dem Pakt verschleppt zu haben.