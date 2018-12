 Infrastruktur: CSU fordert staatliche Gesellschaft für Mobilfunk-Versorgung

Der Vize-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Sonntag), die Probleme lägen auch an der CSU. „Überall in Europa läuft der Mobilfunkausbau, nur in Deutschland nicht. Verantwortlich für die Funklochrepublik Deutschland ist vor allem die CSU, die seit Jahren die zuständigen Minister stellt.“ Dass nun ausgerechnet die CSU mit dem sozialistisch anmutenden Vorschlag einer Staatsfirma komme, grenze an Komik.