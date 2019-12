Inlandsflüge Ein Tempolimit am Himmel könnte dem Klima helfen

Immerhin hat die Flugbranche einiges getan, um den Spritverbrauch pro Passagier zu senken. Sie hat die Antriebstechnik effizienter und die Maschinen leichter gemacht. Lag der Verbrauch pro Passagier im Jahr 1990 bei allen Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen hierzulande im Schnitt bei 6,3 Litern pro 100 Kilometer, so liegt der Wert heute bei nur noch 3,6 Litern. Als nächstes müsste sich die Branche die Kondensstreifen vornehmen. Denn auch die lassen sich vermindern oder sogar vermeiden.



Kondensstreifen bilden sich in einem ganz bestimmten Bereich der oberen Troposphäre, bei extrem kalten Temperaturen. In der darüber liegenden Stratosphäre ist es wieder wärmer. Durch eine Änderungen in der Flughöhe ließe sich also verhindern, dass sich die Streifen bilden. „Mit einer Höhenveränderung von zwei Flugniveaus, also 600 Metern, lassen sich Kondensstreifen verursachen oder vermeiden“, sagt Sausen.