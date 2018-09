Inlandsgeheimdienst AfD-Gruppe soll sich mit Beobachtung durch Verfassungsschutz beschäftigen

13. September 2018 , aktualisiert 13. September 2018, 05:06 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die AfD will eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz vermeiden. Sollte es doch so weit kommen, will sich die Partei mit juristischen Mitteln dagegen wehren.