Innenminister-Konferenz: Immobilienbesitzer sollen auch bei Neubauten Geld für Einbruchschutz erhalten

Die Länder sollen leichter als bislang Zonen festlegen können, in denen das Tragen von Messern und anderer Waffen verboten ist – zum Beispiel vor Schulen, Bahnhöfen und in Fußgängerzonen. Die Idee eines generellen Verbots in Fußgängerzonen lehnt die Mehrheit der Innenminister dagegen ab, weil dort ja auch Messer verkauft werden. Dass sogenannte Springmesser nach Ansicht der Innenminister in der Öffentlichkeit gar nicht mehr mitgeführt werden sollen, begrüßte Ernst Walter von der Deutschen Polizeigewerkschaft.