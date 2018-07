Innenminister: Seehofer nimmt Koalitionseinigung nicht in Migrationsplan auf

BerlinBundesinnenminister Horst Seehofer hat in sein Maßnahmenpaket zur Steuerung und Begrenzung der Migration die Einigung der Koalition zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutsch-österreichischen Grenze nicht aufgenommen. „Es ist ja kein Masterplan der Koalition, sondern ein Masterplan dieses Hauses“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung seines 63-Punkte-Programms. Alles was der Umsetzung diene, sei nicht Bestandteil. In dem Plan findet sich daher auch noch der von der SPD abgelehnte Begriff der „Transitzentren“ zur Zurückweisung von Flüchtlingen.