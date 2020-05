Innenminister Warum ausgerechnet Horst Seehofer zur Pkw-Maut aussagen muss

Da war es dann wirklich ein Stück Rückkehr zur alten Normalität, als vor zwei Wochen der Untersuchungsausschuss erstmals wieder tagte und zu später Stunde gleich einen kleinen Durchbruch erzielte, wie die „Welt“ ausführlich protokollierte. Demnach ließ die frühere Leiterin des Maut-Referats im Verkehrsministerium durchblicken, dass sie bei der Vergabe der Maut-Erhebung an private Firmen anderer Meinung war als die Hausleitung um Scheuer und seinen damaligen Staatssekretär Gerhard Schulz.



In einem Brief an Schulz wies sie auf vergaberechtliche Schwierigkeiten hin. Damals, im Herbst 2018, waren noch zwei Bieterkonsortien im Vergabeverfahren dabei. Falls ein weiterer Bieter aussteige, „würde der Wettbewerb vollständig zum Erliegen kommen“. Der zweite Bieter sprang ab, nur ein Konsortium blieb übrig. Die Zeugin hatte damals auch ausgeführt, dass in diesem Falle aufgrund fehlender Vergleiche nicht abschließend geklärt werden könne, dass es sich bei dem verbliebenen Angebot um die wirtschaftlichste Lösung handele.