Innenministerium: Ex-BDI-Chef Kerber wird Staatssekretär bei Seehofer

BerlinDer ehemalige BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber soll Staatssekretär von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) werden. Die Personalie ist schon deshalb von Brisanz, weil sich Kerber in seiner Zeit beim BDI kritisch mit der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel auseinandergesetzt hat. Der Satz „Wir schaffen das“ von Merkel sei ihm zu unbestimmt, sagte er 2015 in einem Interview. „Der kommt so harmlos daher wie das Kinderlied Ich schaff’ das schon von Rolf Zuckowski“. Er möchte verstehen, was genau wir denn schaffen müssen, sagte Kerber damals.