Innenministerium: Seehofer kassiert Shitstorm für komplett männliche Führungsriege

DüsseldorfHorst Seehofer hat entschieden, wer die Posten der Staatssekretäre in seinem Ministerium besetzt. „Führungsmannschaft des BMI komplett“, verkündete das Bundesinnenministerium in seiner Presserklärung am Freitag – und löste damit einen heftigen Shitstorm aus. Denn Seehofers Führungsmannschaft ist komplett männlich.