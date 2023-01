Innenpolitik Nach Silvester-Krawallen: Die Politik sucht nach Lösungen

In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Die Diskussion um die Konsequenzen nach den Krawallen fällt mitten in den Berliner Wahlkampf: Am 12. Februar steht die Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten an.