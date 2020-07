Innenpolitik Seehofer fordert Studie über Gewalt gegen Polizisten

Seehofer verteidigt diese Entscheidung erneut: „Wir haben in der Polizei kein strukturelles Problem mit Rassismus, davon bin ich überzeugt“, versicherte er im „Merkur“-Interview. „Die Beamten haben mein uneingeschränktes Vertrauen, und ich glaube, ich kann mir nach 50 Jahren in der Politik dieses Urteil erlauben: Unsere Sicherheitsbehörden sind ein Juwel.“ Deshalb mahnte er auch einen Grundkonsens im Umgang mit Polizisten an: „Die schlägt man nicht, bespuckt man nicht, beleidigt man nicht.“