Innere Sicherheit Faeser will gegen Einflussnahme aus China vorgehen

23. März 2023 | Quelle: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser plädiert für bessere Aufklärung über die chinesische Social-Media-App Tiktok. Bild: Bild: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will gegen staatliche Einflussnahme aus China vorgehen. „Wir kommen gerade aus einer starken Abhängigkeit von Russland in der Energieversorgung. Wir wollen nicht weitere Abhängigkeiten schaffen”, sagte die SPD-Politikerin bei ihrem Besuch in der US-Hauptstadt Washington mit Blick auf China. Man achte sehr darauf, dass man staatliche Einflussnahme durch China möglichst frühzeitig erkenne, sagte Faeser mit Blick auf die chinesische Social-Media-App Tiktok.