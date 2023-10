Innere Sicherheit Grünen-Politiker: Ausgaben für Innere Sicherheit zu niedrig

Der GdP-Vorsitzende, Jochen Kopelke, hatte am Dienstag in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert, sich für ein „Sondervermögen Innere Sicherheit” einzusetzen - analog zu den geplanten Investitionen in die Bundeswehr. „Die gegenwärtige Haushaltsplanung macht es den Bundesbehörden unmöglich, ihrem Auftrag, Gefahren für Menschen abzuwehren, gerecht zu werden”, hieß es in dem Brief. Sowohl die Terrorismusbekämpfung als auch die Vorkehrungen zur Abwehr hybrider Angriffe in Deutschland seien unterfinanziert. Eine Antwort auf den Brief sei noch nicht eingegangen, teilte eine Sprecherin der Gewerkschaft auf Anfrage mit.