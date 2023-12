Innere Sicherheit Schutz für Kölner Dom: Terrorhinweise „sehr” ernstzunehmend

29. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Kölner Dom. Für den Jahreswechsel sei die Polizei gut aufgestellt, «für alles, was da kommen mag», sagt Einsatzleiter Martin Lotz. Bild: Bild: dpa

Nach dem Terroralarm für den Kölner Dom will die Polizei die weltbekannte Kathedrale und ihr Umfeld in der Silvesternacht mit strengen Schutzmaßnahmen absichern. Man werde sich so vorbereiten, dass man „möglichen Anschlägen” begegnen könne, sagte Einsatzleiter Martin Lotz. „Anschläge welcher Art kann ich hier nicht näher ausführen.”