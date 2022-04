Innovationen in Deutschland Buzzword-Bingo statt Beschleunigung: Die Ampel steckt im Agenturchaos

Aus Sicht der Ampel-Koalition werden freilich alle drei Agenturen gebraucht. Die Cyberagentur für Forschungstransfer in der inneren und äußeren Sicherheit. Die SprinD für radikale Innovationen, etwa in der Alzheimerforschung. Und die DATI für schneller nutzbare Innovationen. Mit der DATI sollen insbesondere an kleineren Hochschulen mehr Start-ups ausgegründet und die regionale Zusammenarbeit mit Mittelständlern gestärkt werden. Neue „Innovationsdynamiken“ will Ministerin Stark-Watzinger damit entfachen. Ein „Leuchtturmprojekt“ nennt Forschungsstaatssekretär Thomas Sattelberger (FDP) die DATI, deren Eckpunkte vergangene Woche vorgestellt wurden.