Innovationen in Deutschland „Während wir Paragraf 65 einhalten müssen, hängen uns China und die USA ab“

Offenbar sieht selbst die Kanzlerin ein, dass es Verbesserungsbedarf gibt. Kürzlich hat sie die zu enge Kontrolle der Sprungagentur kritisiert. Was nützt Ihnen das so kurz vorm Ende der Legislaturperiode?

Wir arbeiten an dem Thema bereits seit eineinhalb Jahren, finden damit große Unterstützung bei Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz und auch auf Ministerebene. Der Bund kann zwar nicht das EU-Beihilferecht, wohl aber die Bundeshaushaltsordnung ändern. Parlamentsbeschluss und fertig. Aber das allein reicht nicht. Denn die operative Ebene hat eine Überlebenstaktik entwickelt, Entscheidungen von oben auch einfach mal auszusitzen. Es ist sicher etwas Gutes, dass eine Verwaltung nicht so leicht umgeschmissen werden kann. Aber wir haben jetzt gerade in der Coronakrise gesehen, wie hinderlich, gar gefährlich eine hohe Veränderungsresistenz auch sein kann.