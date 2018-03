Innovationsförderung: Die Bundesregierung will Erfindergeist fördern

Für Merkel und ihre Union eröffnet die für den Sommer geplante Innovationsoffensive noch weitere Vorteile. Sie soll in das große Steuerreformpaket einfließen und auf die von der FDP geforderte Steuersenkung angerechnet werden. Auf diese Weise, so das Unions-Kalkül, könnte die bei vielen Bürgern inzwischen unpopuläre Minderung der Einkommensteuer zumindest in Höhe von anderthalb Milliarden Euro in eine Zukunftsinvestition umgewandelt werden. Doch genau dagegen regte sich bei der FDP zuletzt Unmut. Pikiert ließen die Liberalen die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung am Mittwoch vorvergangener Woche kurzerhand von der Tagesordnung des Kabinetts nehmen. Sauer sind die Liberalen auch, weil die F&E-Förderung der Forschungsministerin Annette Schavan gutgeschrieben würde, bekanntermaßen Mitglied der CDU.