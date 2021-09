Innovationsgeist Unser Land braucht kreative Erneuerung – in sechs Disziplinen

3. Gründungen „scaled from Europe“: Deutschlands Gründungsszene hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Die Anzahl der Unicorns steigt, es fließt mehr Kapital nach Deutschland, und die Gründungsbereitschaft insbesondere bei den Jüngeren wächst. Die Bildung von Clustern wie in Berlin oder München, die weitere Förderung der Gründerkultur und die Verzahnung von (B2B-)Start-ups mit etablierten Industriezweigen für eine schnelle Skalierung können den Unterschied machen.