Innovationskraft So wird Deutschland zum Start-up-Mekka

Spricht man mit Gründern über den Standort Deutschland, spürt man aber meist den großen Frust über langsame und komplizierte Behörden. Der Start-up-Verband bestätigt in einer aktuellen Umfrage, dass fast 90 Prozent der Gründer in der Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsprozessen den entscheidenden Faktor zur Stärkung des Start-up-Ökosystems sehen. Start-ups, die Lösungen für eine digitale Verwaltung entwickeln, gibt es in Deutschland genug. Beispiel Aleph Alpha: Das mehrfach ausgezeichnete Heidelberger Start-up entwickelt KI-Modelle für Texte und Bilder – im Gegensatz zu Konkurrenzsystemen wie GPT-4 sollen die Modelle transparent, fehlerfrei und nachvollziehbar arbeiten. Und als Produkt „made in Europe“ halten sich die Systeme an europäisches und deutsches Recht. Systeme wie die von Aleph Alpha könnten eine Schlüsselrolle in der digitalen Souveränität des öffentlichen Sektors spielen. Doch statt die Verwaltung nicht nur zu digitalisieren und die modernste Verwaltung der Welt zu schaffen, hat der Bundesrat kürzlich eine Initiative zum Einsatz von KI bei Verwaltungsentscheidungen gestoppt. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Fehler bald korrigiert wird.