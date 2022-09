Innovationspolitik Deutschland muss im neuen Systemwettbewerb besser mithalten

Erstens: Staatliche Investitionen in Bildung, Forschung und Wissenstransfer sind zum Erhalt der Infrastruktur für Innovationen unerlässlich. Sie sollten auch in Krisenzeiten stabil bleiben. Gleichzeitig müssen wir Wege finden, wie wir mehr privates Kapital für Innovationen mobilisieren können. Dazu gehört insbesondere die Finanzierung junger Wachstumsunternehmen. Diskutiert werden in diesem Zusammenhang nicht nur gezielte Anreize für Kapitalsammelstellen wie Versicherungen und Pensionskassen, sondern auch Maßnahmen zur Stärkung des heimischen Kapitalmarkts. Die Einführung einer teilweise kapitalgedeckten Altersversorgung könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten – im Sinne eines willkommenen Nebeneffekts des vorrangig rentenpolitisch motivierten Vorhabens.



Zweitens: Gute Innovationspolitik zeichnet sich nicht nur durch Investitionen aus, sondern auch durch eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit der eigenen Agenda. Hängepartien wie bei der steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung sind ein warnendes Beispiel. Damals vergingen zehn Jahre zwischen politischer Willensbekundung im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und der Einführung der Förderung. Diese Zeit haben wir mit Blick auf zukünftige Themen nicht: Geschwindigkeit spielt vor allem bei Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologien, Weltraum und Biotechnologie eine entscheidende Rolle im internationalen Wettbewerb. Die Gefahr ist groß, dass wir hier den Anschluss an die USA und China verlieren.