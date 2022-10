Innovationstreiber: Wie Deutschland Weltmarktführer für Start-ups werden kann

Schon heute sind deutsche Firmen in den weltweiten Top-100-Firmen nach Marktkapitalisierung kaum noch anzutreffen. Erst im unteren Drittel trifft man mit Volkswagen, SAP und Siemens drei heimische Konzerne. US-Technologie-Riesen dominieren weiterhin. Jedes Jahr drängen zudem neue amerikanische und chinesische Technologiefirmen auf die Rangliste und schaffen dabei neue Jobs. In Schweden ist die Beschäftigungsquote in Start-ups und Scale-ups doppelt so hoch wie bei uns – in den USA sogar achtmal so hoch! Das verdeutlicht das unausgeschöpfte Potenzial des deutschen Start-up-Ökosystems.