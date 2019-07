Inseln der Jungen und Gebildeten Die neue Spaltung Deutschlands

Was auffällt: Obgleich in der Debatte der Osten Deutschlands oft als abgehängt wahrgenommen wird und der Westen als besser situiert, so zeigen diese Daten ein anderes Bild. Die zehn Regionen mit den wenigsten Akademikern liegen sämtlich in Westdeutschland. Die bundesweit meisten Akademiker kann Jena mit knapp 40 Prozent verzeichnen. Ostdeutschland also.