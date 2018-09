Insider-Verfahren gegen Kengeter Schäuble soll als Zeuge aussagen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll als Zeuge im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen Ex-Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter aussagen. Die dafür notwendige Genehmigung will die Bundesregierung dem früheren Finanzminister in der nächsten Kabinettssitzung am kommenden Mittwoch erteilen. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Finanzministeriums hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Bundesregierung im Juni um eine solche Genehmigung gebeten, da sie beabsichtige, Schäuble zu vernehmen.