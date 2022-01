Insolvenz der MV Werften Vage Hoffnung auf das Geschäftsmodell Klimaschutz

Wer hat Schuld an der Pleite? Wer ist verantwortlich für die Insolvenz der MV Werften im nordöstlichen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern? Zu dieser Frage geht es am Montag hoch her. Das Unternehmen mit asiatischen Eignern auf der einen und die Bundes- und Landesregierung auf der anderen Seite wollen jeweils nicht dastehen, als seien ihnen 1900 Arbeitsplätze im Schiffsbau und 1500 in Zulieferbetrieben egal. So viele Jobs hängen in der eher strukturschwachen Region von der Werft ab.