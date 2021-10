Insolvenzen Bremen von Firmenpleiten in der Coronakrise am stärksten betroffen

In Bremen hat die Coronakrise vergleichsweise viele Firmen in die Knie gezwungen. Mit 8,3 beantragten Insolvenzen pro 10.000 Unternehmen im Monatsdurchschnitt war der Stadtstaat im Jahr 2020 unter den 16 Bundesländern mit Abstand am stärksten betroffen, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.