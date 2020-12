Insolvenzen Das Insolvenzrecht fördert die Zombiewirtschaft

Im Zuge der Coronakrise hat sich das Zombie-Problem verschärft. Viele schon zuvor wackelige Unternehmen werden durch die Krise zusätzlich geschwächt und entwickeln sich infolge weiterer Verluste zu Insolvenzkandidaten. Zu Beginn der Pandemie nahm die Anzahl der Insolvenzen zunächst zu. Einige Betriebe waren so hinfällig, dass sie ihr Zombiedasein nicht mehr verschleiern konnten. Ihnen gelang es daher nicht, sich für die staatlichen Corona-Hilfen zu qualifizieren.



Am 20. März musste die Restaurantkette Vapiano ihre Insolvenz erklären, nachdem sie einen „dringenden Appell an die Bundesregierung zur schnellen Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der Covid-19-Krise“ gerichtet hatte. Der großen Masse der Zombieunternehmen aber gelang es, unter den vom Staat aufgespannten Corona-Rettungsschirm zu fliehen. Sie fristen ihr Dasein nun als Untote.