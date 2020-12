Insolvenzen Das Insolvenzrecht fördert die Zombiewirtschaft

Die niedrige Gesamtrentabilität, an der die Unternehmen auch in Deutschland leiden, hemmt ihre Fähigkeit, umwälzende Investitionen zu realisieren, die wiederum Basis für Produktivitätssteigerungen sind. Insolvenzen ordnen die Verfügungsrechte über die Produktionsfaktoren neu, entziehen sie jenen Unternehmen, die Verluste einfahren und übertragen sie an jene, die besser damit zu wirtschaften wissen. Gesamtwirtschaftlich betrachtet sind Insolvenzen daher keine Katastrophe. Sie legen das produktive Kapital in die Hände fähigerer Unternehmer.