Insolvenzen: Zahl der Firmenpleiten steigt im ersten Halbjahr um ein Fünftel

Die deutsche Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 geschrumpft und hatte im Frühjahr nur stagniert. Viele Experten erwarten auch für das Gesamtjahr einen Rückgang beim Bruttoinlandsprodukt, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Zinsen und Finanzierungskosten. „Vor dem Hintergrund der Vielzahl ökonomischer Probleme und Unwägbarkeiten ist in den nächsten Monaten mit höheren Insolvenzzahlen als im Vorjahr zu rechnen“, sagte Ökonom Steffen Müller vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Allerdings: „Eine Insolvenzwelle ist trotz der steigenden Risiken nicht in Sicht“, so der Experte.