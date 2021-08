Insolvenzzahlen Studie: Zahl der Firmenpleiten fällt auf Rekordtief

Im historischen Vergleich seien diese Zahlen dennoch extrem niedrig. So meldeten vor knapp 20 Jahren im Mittel noch 2000 Personen- und Kapitalgesellschaften pro Monat Insolvenz an. Vor fünf Jahren waren es demnach immer noch mehr als 1000.



Mehr zum Thema: Die Restaurantkette Maredo hatte kurz nach dem ersten Lockdown Insolvenz anmelden müssen. Ein Gastronomieunternehmer will das Unternehmen nun wiederbeleben – mit mehr vegetarischen Gerichten und klassischen Steaks. Auch der Verkauf von Grills und Gewürzen ist geplant.