Integration im Arbeitsmarkt „Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen“

Brandt stammt selbst aus der Ukraine, ihre Muttersprache ist Russisch. An die Beratungsstelle vom Verein Arbeit und Leben Hamburg, der zum Deutschen Gewerkschaftsbund und zur VHS gehört, können sich auch Menschen aus dem EU-Ausland wenden, die Fragen zum deutschen Arbeitsrecht oder Probleme mit Arbeitgebern haben. Zuvor war sie selbst in der Arbeitsvermittlung tätig – und sie kennt Situationen, in denen Menschen ihr vorrechneten, warum es sich nicht lohne, eine Arbeit aufzunehmen. Beispielsweise, weil man dann auch selbst für die Miete aufkommen muss.