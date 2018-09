Integration in den Arbeitsmarkt Der Fluch des Niedriglohnsektors

Für Omar* bedeutet in Deutschland leben bisher vor allem eines: in Deutschland warten. Nach seiner Ankunft 2015 wartete der Syrer acht Monate auf seine Papiere, damit er einen Sprachkurs besuchen durfte. Er wartete auf einen weiteren Sprachkurs, der nötig war, um sein in Damaskus begonnenes Chemie-Studium fortsetzen zu können. Er wartete zwei Monate auf die Anerkennung seines Bachelor-Zeugnisses. Und dann – als feststand, dass er keinen Master in der Stadt, in der er lebt, würde machen können – monatelang auf einen Bildungsgutschein vom Jobcenter, um sich zum Pharmaberater fortbilden zu lassen. Als er den Gutschein hatte, erfuhr er, dass die Maßnahme ausfällt – und er wartete auf die nächste.