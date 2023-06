Bundesfinanzminister Christian Lindner lehnt höhere Subventionen für die in Magdeburg geplante Chipfabrik des US-Konzerns Intel ab. „Im Haushalt ist kein Geld mehr vorhanden“, sagte Lindner der „Financial Times“ in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. „Wir versuchen gerade, den Haushalt zu konsolidieren, nicht ihn zu erweitern“, fügte der FDP-Chef hinzu.