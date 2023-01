Intels Chip-Werk in Magdeburg „Ohne staatliche Flankierung werden wir in Europa kaum noch Industrie ansiedeln können“

WirtschaftsWoche: Herr Schulze, der US-Chipkonzern Intel äußert öffentlich Zweifel am Umfang und Zeitplan der Halbleiterfabrik in Magdeburg. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das 17-Milliarden-Investment noch abgesagt wird?

Sven Schulze: So denke ich nicht. Und das wird auch nicht passieren. Landesregierung und Stadtverwaltung sind voll im Zeitplan. Die Zusammenarbeit zwischen dem Land Sachsen-Anhalt, der Bundesregierung und Intel läuft reibungslos und konstruktiv. Ich bin und bleibe absolut optimistisch. Allerdings gilt: die rechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung müssen nun auf EU-Ebene geschaffen werden – und zwar zügig. Berlin und vor allem Brüssel sind in der Pflicht, Tempo zu machen. Industriepolitisch muss der schnelle Ausbau der Halbleiterindustrie in der EU jetzt höchste Priorität haben.