Intendantengehälter: Wer bekommt mehr Gehalt als der Bundeskanzler?

Nicht nur Intendanten verdienen also mehr als der Bundeskanzler, auch in anderen öffentlichen Positionen fällt die Besoldung höher aus. Eine Reform, wie sie Lindner für das Spitzenpersonal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorschlägt, „um mit dem Geld der Gebührenzahler sparsam umzugehen“, wäre also auch für andere Spitzenpositionen diskussionswürdig.



Lesen Sie auch: Was die BBC besser macht als Deutschlands Öffentlich-Rechtliche