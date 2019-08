Interaktive Karte zu Hebesätzen Hier kassieren Kommunen viel Grund- und Gewerbesteuer

Auch die andere große Einnahmequelle der Städte und Gemeinden, die Gewerbesteuer, ist kräftig um 5,6 Prozent gestiegen und hat 2018 ein Volumen von 55,8 Milliarden Euro erreicht. Zugleich lag es in allen Bundesländern über dem Vorjahreswert, besonders stark stiegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Hamburg mit plus 14 Prozent, Rheinland-Pfalz mit plus 12,1 Prozent und im Saarland mit plus 11,4 Prozent. Insgesamt kassierten deutsche Städte und Gemeinden 70 Milliarden Euro aus der Grund- und Gewerbesteuer, ein Zuwachs um 4,8 Prozent oder 3,2 Milliarden Euro gegenüber 2017.