Internationale Luftfahrtausstellung: Ministerin Von der Leyen will den Eurofighter als Tornado-Nachfolger

Zum Jahreswechsel wollen die drei Firmen ihre Drohne so weit haben, dass die Regierungen der beteiligten Länder und in Deutschland der Bundestag sie bestellen können. Das sagte Dirk Hoke, Chef von Airbus Defence and Space, auf der ILA. Die Firmen präsentieren dort erstmals ein Modell in Originalgröße. Zwei Propeller sollen die Drohne in die Luft bringen, elf Tonnen schwer.