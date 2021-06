Internationale Sicherheit: Deutsche Luftwaffe will Beteiligung weiterer Länder an Kampfjet-Programm

In Deutschland war das unter dem Kürzel FCAS (Future Combat Air System) laufende deutsch-französische Kampfjetprojekt zuletzt allerdings in die Kritik geraten. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr warnte das Verteidigungsministerium in einem vertraulichen Bericht, der geplante Vertrag über die nächste Projektphase sei mit erheblichen Risiken behaftet, bediene hauptsächlich französische Interessen und sei nicht zeichnungsreif. „Dieser Vertrag führt Strukturen und Regeln fort, die nicht im deutschen Interesse sind und nahezu ausschließlich französischen Positionen genügen“, heißt es in dem Papier. „Ein Durchsetzen deutscher Positionen im laufenden Programm gilt als wenig wahrscheinlich.“