Internationaler Vergleich Warum das deutsche GmbH-Recht Spitze ist

Es trat am 1. November 2008 in Kraft und hat das GmbH-Recht modernisiert, entbürokratisiert und gegen Missbräuche geschützt. Das war dringend notwendig, denn durch die internationale Liberalisierung des Gesellschaftsrechts musste sich das deutsche Recht weiterentwickeln, um konkurrenzfähig zu bleiben. Schließlich müssen deutsche Unternehmer schon lange nicht mehr zwingend eine GmbH gründen, sie können leicht – erst recht in der EU – auch Rechtsformen wählen, die ausländische Rechtssysteme zur Verfügung stellen.