Internet der Dinge Die unterschätzte Bedeutung von standardessentiellen Patenten

Deutschland schützt Patentinhaber im weltweiten Vergleich ungewöhnlich stark. Sie genießen einen quasi automatischen Unterlassungsanspruch, was dazu führt, dass viele ausländische Unternehmen in Deutschland vor Gericht ziehen - darunter auch Patentverwerter, denen es darum geht, möglichst viel Geld aus ihren Schutzrechten zu holen.



Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass standardessentielle Patente, also Mobilfunkpatente an Schlüsselstellen, die für Anwendungen wichtig sind, zu fairen Bedingungen lizenziert werden müssen. Patentinhaber wie Nokia sehen darin aber eine wichtige Einnahmequelle. Nokia hat den Premiumhersteller Daimler in Deutschland mit einer Serie von Klagen überzogen, bei denen teure Produktionsstopps drohen.

Die Automobilhersteller hatte gehofft, dass die Patentreform diese Praxis beenden würde. Justizministerin Christine Lambrecht hat jedoch nur eine minimale Änderung vorgesehen, die an den Patentkriegen wenig ändern würden. Ihre Position scheint im Bundestag mehrheitsfähig zu sein, wie die jüngste Debatte zum Thema zeigte.