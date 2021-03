Interpol: Cyberkriminalität entwickelt sich zur Parallelpandemie

Rein nationale oder regionale Ansätze greifen allerdings zu kurz. Da Cyberkriminalität, genau wie die Coronapandemie, eine globale Bedrohung darstellt, muss ein effektives weltweites, mit regionalen und nationalen Strukturen komplementär verbundenes Frühwarnsystem geschaffen werden, bei dem Wirtschaft und Strafverfolgungsbehörden in stärker institutionalisierter Form kooperieren. Interpol verfolgt diesen Ansatz in seinem Innovationsstandort in Singapur, wo es mit Global Playern der Industrie in einer Art von gemeinsamer Leitstelle regelmäßig die Cyberlage analysiert und Warnmeldungen an seine Mitgliedstaaten herausgibt.



Eine weitere globale Plattform zur Zusammenarbeit zwischen Polizei und Wirtschaft wird derzeit zusammen mit dem Center for Cybersecurity des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Genf aufgebaut, an das gegenwärtig über 60 Unternehmen angeschlossen sind. Interpol verbindet diesen Zusammenschluss mit seinem globalen polizeilichen Netzwerk und trägt so zu systematischem Austausch von Lageinformationen und Warnmeldungen bei.