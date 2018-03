Interview der Bundeskanzlerin: Merkel wirft Kritikern den Fehdehandschuh hin

Unterm Strich sei sie eben zu dem Schluss gekommen „ja, so kann es gehen“, sagt Merkel leichthin. Alles nur um ihre Kanzlerschaft zu retten? fragt Schausten. Merkel bedankt sich für die Frage: Wer Kanzlerin sein möchte, muss eben Verantwortung übernehmen. „Das habe ich alles sehr wohl durchdacht“, sagt sie lächelnd. Will heißen: Die Union hat mich gebeten, ich habe lange gezögert und schließlich dem vielfältigen Drängen für eine neue Kandidatur nachgegeben – nun sage ich, wo es lang geht. Und sie mahnt, jetzt müsse man aber schnell an die Arbeit, also an die Umsetzung des Koalitionsvertrages gehen – so denn die SPD mitmacht.