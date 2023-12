Die drei ostdeutschen Länder Thüringen, Sachsen und Brandenburg haben nächstes Jahr Landtagswahlen, in allen drei Ländern ist die AfD in Umfragen Nummer eins. Die Werte der Grünen liegen in Thüringen knapp unter der Fünf-Prozent-Hürde, in den beiden anderen Ländern etwas darüber.