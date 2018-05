Investitionsrückstau: EU fordert mehr Investitionen von Deutschland

Der Bundesverband der Deutschen Industrie schlug in die gleiche Kerbe: „Die Europäische Kommission trifft mit ihren Empfehlungen den Nagel auf den Kopf“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. „Die Exportnation Deutschland benötigt wesentlich mehr Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung sowie eine moderne Infrastruktur.“ Die große Koalition will noch in diesem Jahr einen Digitalfonds mit 2,4 Milliarden Euro gründen, um damit unter anderem den Breitbandausbau zu fördern.