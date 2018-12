Investitionsstau Beim Bund liegen 25 Milliarden Euro ungenutzt herum

27. Dezember 2018

In fast allen europäischen Ländern wird zu wenig investiert. Bild: dpa Bild:

Marode Straßen, Brücken und Schulen: In der Bundesrepublik fehlt es an Investitionen – dabei liegen derzeit rund 25 Milliarden Euro an ungenutzten Geldern beim Bund. Die Regierung kommt nicht hinterher.