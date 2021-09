Investitionssummen aller 401 Kreise Wo sich der Investitionsstau seit der Wiedervereinigung am meisten verschärft hat

Was passiert, wenn nach Jahren klammer Haushalte, in denen das Verwaltungspersonal stark abgebaut wurde, die Steuereinnahmen steigen und Geld für Investitionen da ist, zeigen die Wissenschaftler am Beispiel der Stadt Köln: Im Jahr 2016 bewilligte der Rat Ausgaben in Höhe von 587 Millionen Euro. Doch davon flossen nur 194 Millionen Euro ab. 2018 wurden 288 von 522 Millionen Euro ausgegeben. Der Grund: Von 1995 bis 2009 war das technische Personal in der Verwaltung fast halbiert worden. Der Personalmangel beschäftigt längst auch die private Bauwirtschaft. Zusätzliche staatliche Bauprogramme könnten daher einen ungewollten Effekt haben: steigende Preise und eine Überhitzung der Baukonjunktur.