Islam Konferenz Faeser: Muslimischer Antisemitismus muss auch benannt werden

21. November 2023 | Quelle: dpa

Warnt davor, alle Muslime in Deutschland für islamistischen Terrorismus in Haftung zu nehmen: Nancy Faeser. Bild: Bild: dpa

Innenministerin Nancy Faeser hat bei der Deutschen Islam Konferenz gefordert anzuerkennen, dass es in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus gebe, der auch von Muslimen ausgehe. „Wir erleben derzeit, dass bei Einigen nur ein Funke genügt, damit auf Worte des Hasses Taten der Gewalt folgen”, sagte die SPD-Politikerin zur Eröffnung der Veranstaltung in Berlin. „Auch darüber müssen wir hier und heute in aller Offenheit sprechen.”